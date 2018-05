Rampenplan tijdlang afgekondigd in Brecht

In het noorden van de provincie Antwerpen heeft het voorspelde onweer lelijk huisgehouden in de vorm van een erg lokale maar hevige wolkbreuk. In Brecht was de gemeentelijke fase van het rampenplan een tijdlang afgekondigd om alle oproepen voor ondergelopen straten en kelders zo efficiënt mogelijk te kunnen afhandelen. Dat bevestigde burgemeester Luc Aerts aan VTM NIEUWS. Ook in enkele omliggende gemeenten zoals Schoten en Kalmthout is er sprake van straten die blank zijn komen te staan.

Volgens de Brechtse burgemeester Luc Aerts (CD&V) situeerde de wolkbreuk zich erg lokaal boven het centrum van Brecht. "Van daaruit worden we bedolven onder telefoontjes over ondergelopen straten en kelders", zegt hij. "In mindere mate is ook deelgemeente Sint-Lenaarts getroffen. Gelukkig is er voorlopig geen sprake van ernstigere incidenten en moeten er geen evacuaties gebeuren."