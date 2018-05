Rampenplan even van kracht in Sint-Lievens-Houtem

De Oost-Vlaamse gemeente Sint-Lievens-Houtem was het gemeentelijk rampenplan een tijdlang afgekondigd door het zware regenweer. Verschillende straten staan blank en zijn volledig afgesloten voor alle verkeer. Intussen is de situatie onder controle en is het rampenplan afgeblazen. Dat bevestigt de brandweer aan VTM NIEUWS.

De hulpdiensten hebben tot 2.30 uur geprobeerd het water weg te pompen en ze voerden opkuiswerken uit. Nadien was de toestand onder controle en werd het rampenplan, dat sinds 20.10 uur van kracht was, weer afgeblazen.

"Rond 19.30 uur was er een wolkbreuk die maar een twintigtal minuten duurde, maar ze was bijzonder hevig", zegt burgemeester Lieven Latoir. "Op verschillende plaatsen was er wateroverlast en stonden wegen blank. Omdat we een hellend gebied zijn, kwamen er ook modderstromen van de landerijen. We kregen heel wat oproepen binnen en hebben beslist om het gemeentelijk rampenplan af te kondigen." Ook tientallen woningen zijn getroffen.

Ook elders problemen Ook op andere plaatsen is er sprake van wateroverlast. Zo wordt ook de brandweer van Herzele overstelpt met oproepen na het noodweer.

Het KMI had ook vandaag gewaarschuwd voor hevige lokale onweders, die gepaard kunnen gaan met hagel en wateroverlast. Daarom kondigde het KMI net zoals gisteren code oranje af voor West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Ook het noodnummer 1722 werd geactiveerd en blijft nog tot zeker morgenochtend actief. Wie schade oploopt door het onweer, belt het best naar dat nummer en niet naar 112.

20.10 uur Het gemeentelijk rampenplan #SLH is afgekondigd omwille van het zware regenweer. De N462 Oombergen - Polbroek is volledig afgesloten voor alle verkeer. Verdere info volgt. — Gemeentebestuur SLH (@SintLievensHout) 23 mei 2018

Noodnummer gemeente #SLH gewijzigd: 053 60 72 46 Ondertussen ook Edg. Tinelstraat richting Marktplein afgesloten voor verkeer. — Gemeentebestuur SLH (@SintLievensHout) 23 mei 2018

Foto: Frank Eeckhout