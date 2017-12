Ramkrakers rijden in vitrine Mediamarkt

In de Gentse deelgemeente Zwijnaarde zijn ramkrakers afgelopen nacht in de vitrine van een winkel van Mediamarkt gereden. Ze hebben het voertuig daarna in brand gestoken. De daders konden verschillende toestellen stelen. De waarde van de buit is nog niet duidelijk. De politie is op zoek naar tips.

De ramkraak gebeurde rond vier uur op het filiaal van Mediamarkt aan de Oudenaardsesteenweg in Zwijnaarde. "Daarbij werd gebruik gemaakt van een in Frankrijk gestolen voertuig, met een gestolen Belgische nummerplaat", meldt het parket.

"De verdachten zijn in de vitrine van de zaak gereden en hebben een aantal goederen kunnen ontvreemden. Nadien hebben ze het voertuig waarmee ze de ramkraak hebben gepleegd, in brand gestoken." De federale politie en het parket zijn een onderzoek gestart. Ook het laboratorium kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Alles wordt in het werk gesteld om de verdachten op te sporen, zegt het parket.

Gestolen wagen

De politie verspreidde al een opsporingsbericht. "Met een Mini Cooper werd de etalage stuk gereden en de daders gingen aan de haal met meerdere multimediatoestellen", zegt de federale politie. "De Mini Cooper werd onlangs in Frankrijk gestolen en had toen de Franse nummerplaat CH 401 DM. Tijdens de ramkraak hing er de Belgische nummerplaat 1 HXJ 537 op. Deze nummerplaat werd gestolen in Frasnes-Lez-Anvaing in de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 december."

Informatie?

Wie de Mini afgelopen nacht opgemerkt heeft of meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.