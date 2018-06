Ramkraak blijkt ongeval met vluchtmisdrijf

In Knokke is vannacht een auto ingereden op een schoenwinkel. Eerst werd gedacht aan een ramkraak, maar door de vele camera’s in de gemeente kon de politie zien dat het om een ongeval met vluchtmisdrijf ging.

De inwoners van de Kustlaan in Knokke werden rond 3u30 opgeschrikt door een hels kabaal en gerinkel van glas. Een auto was de vitrine van een schoenwinkel binnengereden, maar van het voertuig zelf was geen spoor.

"Eerst werd gedacht aan een ramkraak, dus dat dieven doelbewust op de vitrine waren ingereden, maar dan wel zonder buit”, zegt commissaris Patrick Roels van de politie Damme/Knokke-Heist aan VTM Nieuws. "Op de camerabeelden die in de straat hangen, konden we echter snel uitmaken dat het om een ongeval met vluchtmisdrijf gaat." Op de beelden ziet de politie duidelijk dat de bestuurder meteen na het ongeval wegrijdt.

Aan de schoenwinkel is heel wat schade. De vitrine ligt helemaal aan diggelen en alle schoenen die geëtaleerd stonden, zitten vol glas. De politie werkt nog volop aan hun onderzoek, maar is de dader op het spoor.