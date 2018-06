Radja Nainggolan opent kledingboetiek

Radja Nainggolan zal er niet bij zijn tijdens het WK in Rusland. "Een WK missen is voor mij een hele grote klap", zei hij daarover. Maar Radja heeft nog andere dromen. Hij vertelt er morgen in Telefacts over, maar één ervan is in elk geval een kledingboetiek te openen.

Morgen vertelt Radja Nainggolan in Telefacts op VTM meer over zijn, al dan niet, sportieve dromen en ambities. Hij gaat er onder meer dieper in op de relatie met zijn ouders en het gesprek met bondscoach Martinez. Maar een kledingboetiek openen met exclusieve merken, daar is hij vandaag in Rome al mee bezig.