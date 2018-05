Radiospot klaagt castratie biggen aan

Dierenrechtenorganisatie GAIA lanceert een nieuwe campagne rond de chirurgische castratie van biggen. Ze doen dat via een opvallende radiospot, waarbij ze wrede varkensboeren opvoeren. Met de radiospot wil GAIA “de pijnlijke castratie van miljoenen biggen in ons land” aanklagen en de politiek tot actie aansporen.

“Goeiendag, wij zijn de wrede boeren. Weet ge, wij snijden de ballen af van biggen. Ja, met een meske. Hier se, zonder verdoving, tjakaa. Hoort dat varken eens tieren. En nu efkes die ballen eruit knijpen.” Zo begint de radiospot die de dierenrechtenorganisatie vandaag lanceert tegen de chirurgische castratie van biggen.

Met de reclamespot wil GAIA het leed bij de castratie van biggetjes in ons land opnieuw onder de aandacht brengen. Volgens hun cijfers worden in ons land bijna vier miljoen biggen chirurgisch (onverdoofd) gecastreerd. Een enorm pijnlijke en stresserende ervaring, klinkt het.

Verbod op castratie

Daarom pleit de dierenrechtenorganisatie voor een verbod op de castratie, en hoopt ze met de nieuwe campagne zowel de politieke wereld als de boerenorganisaties te mobiliseren. Een verbod op de chirurgische castratie van biggen werd nochtans in het Vlaamse regeerakkoord voorzien vanaf 2018, maar volgens GAIA gaat dat niet snel genoeg. “Intussen zijn we 2018 en staan we nog steeds nergens”, zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA.

Het is nochtans dringend tijd voor actie, klinkt het verder. “Al jarenlang houden ze ons aan het lijntje en lijden miljoenen biggen helse pijnen. Zoals we in de spot ook zeggen: blijkbaar hebben noch de boeren noch de politieke wereld ‘genoeg ballen’ om chirurgische castratie effectief te verbieden. Wij zijn hun loze woorden en gebroken beloftes echt kotsbeu”, zegt Vandenbosch.

Wat met verdoving?

De varkens verdoven is volgens GAIA geen goede oplossing. “Verdoving reduceert enkel de pijn maar neemt ze niet volledig weg.” De campagne is nog tot en met 13 mei te horen op Qmusic, JOE FM, MNM en Studio Brussel.