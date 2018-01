Racistische commentaren over Miss België "nieuw dieptepunt"

"Miss poepchinees" en "Hopelijk is het geen ladyboy". Het zijn slechts enkele van de racistische commentaren die op sociale media de ronde doen over de gloednieuwe Miss België, Angeline Flor Pua. "Dit is een nieuw dieptepunt", zegt Bram Sebrechts van Gelijkekansencentrum Unia aan Het Nieuwsblad. "Dit meisje is geboren in België, haar ouders hebben elkaar ontmoet in België. Ze is een rasechte Belgische", zegt organisatrice Darline Devos aan VTM NIEUWS.

"Het is de zoveelste keer dat het gebeurt, maar we moeten blijven benadrukken dat het niet normaal is. We doen er goed aan door allemaal te reageren en die mensen duidelijk te maken dat hun reacties ongepast zijn", zegt Sebrechts. "Je moet ze van repliek dienen en je ertegen uitspreken. Zo kan je wel iets veranderen, dat heeft effect. Kijk maar naar #MeToo.”

Unia is wel tevreden dat Flor Pua gewonnen heeft. "Haar verkiezing is een heel goed afspiegeling van de kleur die België in 2018 heeft. Er komt ook kleur in de amusementswereld en dat juichen we toe. De verkiezing van deze Miss België is het bewijs dat diversiteit wel omarmd wordt in ons land.”

De organisatie van Miss België is teleurgesteld over de racistische reacties. "Dat is echt heel erg, we moeten multiculturaliteit hoog in het vaandel dragen", zegt Devos aan onze redactie. "Ik vind het jammer dat mensen niet openstaan voor andere culturen. Angeline is geboren in België, haar ouders hebben elkaar ontmoet in België. In mijn ogen is dat een rasechte Belgische."