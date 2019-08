Racepiloot en zoon (28) van topindustrieel Joris Ide in coma na ongelukkige val

Enzo Ide (28), de zoon van topindustrieel Joris Ide uit Zwevezele ligt al twee weken in het ziekenhuis in een coma. Dat bevestigt advocaat Stijn Verbist in naam van de familie. Wellicht schoof hij in zijn woning ongelukkig onderuit en viel op het achterhoofd. “We hopen allen op een gestaag en snel herstel”, aldus Verbist.

Het was de echtgenote van Enzo Ide die hem op 13 augustus ’s namiddags in een verwarde toestand thuis aantrof. Een MUG-team snelde ter plaatse en diende de eerste zorgen toe. Daarna werd hij eerst naar het ziekenhuis van Torhout gebracht, vervolgens naar het AZ in Brugge. Ide bleek interne bloedingen in het hoofd te hebben opgelopen en ging onder het mes. “De operaties verliepen goed maar om de druk op de hersenen te verlichten, wordt hij nog in een kunstmatige coma gehouden”, aldus Stijn Verbist. “We hopen dat hij binnenkort opnieuw bij bewustzijn is en goed kan herstellen. Maar dat is voor iedereen bang afwachten. We zijn uiteraard erg ongerust.”

Enzo Ide is de enige zoon van Joris Ide. Hij is met een 63e plaats in de ranking van De Rijkste Belgen een van de topindustriëlen van ons land. Hij is zaakvoerder van de gelijknamige firma in stalen platen en investeerder in vastgoed en luxeproducten zoals jachtgeweren en horloges. Zoon Enzo is in de buitenwereld vooral bekend als racepiloot. Hij heeft onder meer de 24 Uren van Zolder en de Blancpain GT Sprint al op zijn palmares. In 2018 maakte hij de overstap van het circuit naar de rallycross.