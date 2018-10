Raadkamer beslist vanmiddag over aanhouding Camus

De zitting van de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI), die moet beslissen of acht verdachten in het onderzoek naar de voetbalfraude al dan niet in de cel moeten blijven, is om 9.10 uur van start gegaan. Verwacht wordt dat de pleidooien van de advocaten meerdere uren in beslag zullen nemen.

De raadkamer in Tongeren besliste vorige week om de aanhouding van negen verdachten met één maand te verlengen. Vier van die verdachten - spelersmakelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoksi, Maria Bogojevska (de vriendin van makelaar Dejan Veljkovic) en financieel directeur van voetbalcub KV Mechelen Thierry Steemans - mochten wat de raadkamer betrof met een elektronische enkelband hun voorhechtenis thuis uitzitten.

Het federaal parket ging echter in beroep tegen dat elektronisch toezicht, waardoor de vier toch in de gevangenis moeten blijven tot de KI zich over het beroep gebogen heeft. Dat gebeurt dus vandaag.

Wie ook voor de KI verschijnen, zijn topscheidsrechter Bart Vertenten, makelaar Mogi Bayat, Olivier Somers van KV Mechelen en ex-advocaat Laurent Denis. Zij gingen in beroep tegen de verlenging van hun aanhouding door de raadkamer. Spelersmakelaar Dejan Veljkovic deed dat niet, waardoor er vrijdag maar acht verdachten voor de KI verschijnen.

De advocaten van de verdachten kwamen vanmorgen al aan. Onder hen Sven Mary (verdedigt Karim Mejjati), Dimitri de Béco (verdedigt Laurent Denis) en Frédéric Thiebaut (verdedigt Olivier Somers). Hans Rieder, de advocaat van Bart Vertenten, heeft uitstel gevraagd tot er uitspraak is in het wrakingsverzoek tegenover onderzoeksrechter Joris Raskin. Daarover volgt op 5 november een vonnis.

De Raadkamer van Tongeren neemt vanmiddag een beslissing of voetballer Fabien Camus aangehouden blijft in het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal. Dat heeft zijn advocaat Didier de Quevy laten weten bij het verlaten van de raadkamer in Tongeren.