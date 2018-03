In Gistel organiseert het OCWM cursussen 'West-Vlaams voor beginners'. Vooral voor anderstalige nieuwkomers, maar iedereen heeft er baat bij, klinkt het. Kan jij zo'n cursus gebruiken of ben je al een meester in het West-Vlaams? Test het hier.

Mit de poepers zitten.

Jeunen

Spel moaken

'Buzze' hebben

Tis e rututus en a trintintin