Nu het weer volop lente is, laten ook de vogels in je tuin van zich horen. Je hoort ze 's ochtends vroeg ongetwijfeld al aan het werk of als je in de tuin geniet van het mooie weer. Maar kan jij ze herkennen? Doe hier de test.

