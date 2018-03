Punt Oostakker wordt aangepakt

Het zwarte punt in Oostakker, waar vorige maand een jonge fietster gestorven is, wordt deze zomer veiliger gemaakt. De 16-jarige Nikita werd daar door een vrachtwagen aangereden die rechts afsloeg. De verkeerslichten en de stopstreep zullen een aantal meter naar voor geplaatst worden, om de zichtbaarheid van de fietsers te verhogen.

Nikita was op weg naar haar school toen ze vijf kilometer voor de schoolpoort gegrepen werd door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt richting de oprit van de ring rond Gent. Het kruispunt is volgens fietsers die er dagelijks passeren een van de meest onoverzichtelijk punten in Gent.

Tijdelijke maatregelen

Er kwam heel wat kritiek na het ongeval, omdat het bewuste kruispunt al vijftien jaar op de lijst van zwarte punt stond, maar nooit werd aangepakt. Daar komt nu dus verandering in, zegt het Agentschap van Wegen en Verkeer aan VTM NIEUWS. “Op korte termijn passen we enkele tijdelijke maatregelen toe om de veiligheid van de fietsers te verhogen. Zo zullen we de verkeerslichten en de stopstreep een aantal meter naar voor plaatsen, waardoor de fietsers voor het verkeer zullen staan en dus meer zichtbaar zullen zijn.” De aanpassingen zullen nog voor het bouwverlof uitgevoerd worden

