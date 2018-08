Pukkelpop over racistische gezangen: "Dit tolereren wij niet"

Pukkelpop heeft gereageerd op het racistische incident dat zich afgelopen zaterdag heeft voorgedaan op het festival. Daarbij werden twee zwarte vrouwen uitgescholden en werd er aan hun haar getrokken. “Wij tolereren dit niet”, klinkt het bij de festivalorganisatie.

"We zijn absoluut verbolgen over het incident dat zich afspeelde tijdens het optreden van Kendrick Lamar", klinkt het. Pukkelpop benadrukt dat iedereen welkom is op het festival, ongeacht het geslacht, de taal, politieke overtuiging, raciale of etnische oorsprong, religie of levensbeschouwing, handicap, beperking, leeftijd of seksuele gerichtheid.

"Wij verwerpen elke vorm van fysiek of verbaal geweld, pesterijen en respectloos gedrag. We zullen dit voorval verder onderzoeken en bekijken welke juridische stappen mogelijk zijn. Dit tolereren we niet, zulke individuen hebben geen plaats op Pukkelpop," aldus de festivalorganistatie.