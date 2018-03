Pukkelpop kondigt nieuwe namen aan

Pukkelpop heeft nieuwe namen gelost! Arcade Fire en N.E.R.D. zullen deze zomer het beste van zichzelf geven in Kiewit.

Na een geslaagde doortocht op Rock Werchter vorig jaar, komt Arcade Fire terug naar België. Je kan de Canadese indierockband op donderdag 16 augustus aan het werk zien. De Amerikaanse funkrockhiphopband N.E.R.D. met onder andere Pharell Williams staat gepland voor vrijdag 17 augustus.

Pukkelpop vindt plaats van 15 tot 18 augustus in Kiewit. Eerder werden al de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, Britse popster Dua Lipa en Amerikaanse indierockband The War on Drugs aangekondigd.

Foto: Facebookpagina Pukkelpop