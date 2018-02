Puigdemont verblijft in Waterloo

De afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont is naar Waterloo verhuisd. Dat bevestigen de gemeentelijke autoriteiten nadat ze eerder op de dag nog zeiden van niets te weten.

Het was de krant L'Echo die gisteren berichtte dat Puigdemont via een vriend een riante villa huurt in de rue de l'Avocat in Waterloo. L'Echo had "uit goede bron" vernomen dat Puigdemont een villa huurt in Waterloo voor 4.400 euro per maand. Het huurcontract werd ondertekend door een vriend van de Catalaan. "Wij hebben geen enkele aanvraag tot domiciliëring ontvangen, maar hij is daartoe dan ook niet verplicht", zegt burgemeester Florence Reuter (MR). "We hebben evenwel de bevestiging gekregen dat Carles Puigdemont in het huis verblijft."

Foto: archief