Psychologen werken niet mee aan plan om consultatie terug te betalen

Psychologen willen niet meewerken aan het plan van minister De Block om een consultatie terug te betalen. De Block had daarvoor 22,5 miljoen euro vrijgemaakt.

Mensen met een depressie of alcoholverslaving zouden een terugbetaling krijgen, maar dan mogen psychologen maar maximum 45 euro aanrekenen. En dat kost hen zélf te veel, zegt de vereniging van psychologen: "Op dit moment werken psychologen aan 60 euro per consultatie en zelfs dat is te weinig om een voltijdse praktijk uit te bouwen. Als je dan nog eens 20% van de omszet zou moeten laten vallen snap je wel waarom zo weinig psychologen er op intekenen."

De Block is niet van plan om hun vergoeding te verhogen. Ze vindt het spijtig dat de Vlaamse psychologen niet willen meedoen met het systeem. Volgens haar zullen zo 120.000 mensen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.