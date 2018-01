Telecomoperator Proximus waarschuwt voor oplichters. "Een bedrieger die zich uitgeeft als Proximus contacteert onze klanten om hun bankgegevens op te vragen", laat het bedrijf weten.

"Proximus vraagt nooit uw bankgegevens per telefoon of e-mail", voegt het bedrijf daar nog aan toe. "Wij vragen u uitdrukkelijk om nooit, aan niemand, per telefoon of e-mail, informatie te geven over uw bankrekeningen of bankkaarten."

Het bedrijf laat weten aan onze redactie dat dit zeker niet de eerste keer is. "Het gebeurt jammer genoeg regelmatig. We willen mensen onmiddellijk waarschuwen."

Ben je slachtoffer van een poging tot oplichting? Contacteer de politie of doe aangifte via het Meldpunt.