Proximus stopt met telegramdienst

Na meer dan 170 jaar stopt telecombedrijf Proximus definitief met de dienst voor verzending en ontvangst van telegrammen. Het telegram boet al jaren aan belang in vanwege modernere en goedkopere communicatiemiddelen. Proximus heeft de telegramdiensten geërfd van zijn voorganger, de Regie voor Telefonie en Telegrafie (RTT).

Om 20 uur vanavond sluit Proximus de telegramdienst voorgoed. Wie daarvoor nog een telegram wil versturen, zal die wel nog geleverd zien.

Het standaardtelegram wordt op 30 december geleverd als de aanvraag voor 20.30 uur bij Proximus vertrekt. Het comforttelegram wordt geleverd op 2 januari als het vertrekt voor 15 uur. Telegrams die later vertrekken, worden geleverd op 3 januari.

Lange geschiedenis

Het telegram heeft een lange geschiedenis in België. De eerste dienst van de elektrische telegraaf werd immers gelanceerd in 1846, langs de spoorweglijn tussen Brussel en Antwerpen. De eerste dienst van de optische telegraaf werd zelfs opgericht in mei 1803.

Het telegram werd lange tijd gebruikt om een geboorte, huwelijk of overlijden aan te kondigen. Doorheen de jaren is het gebruik ervan geleidelijk aan afgenomen en vervangen door modernere en goedkopere communicatiemiddelen, zoals de fax, de e-mail, sms en instant messaging.

Begin jaren 80 werden er nog meer dan anderhalf miljoen telegrammen verstuurd en ontvangen in België. Begin jaren 2010 waren dat er nog nauwelijks 50.000. Tijdens de eerste elf maanden van dit jaar zijn er nog ongeveer 8.000 telegrammen verstuurd en ontvangen.