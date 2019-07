Proximus en Orange slaan handen in elkaar voor mobiel toegangsnetwerk

Proximus en Orange gaan hun mobiele toegangsnetwerken delen. Daartoe hebben de telecombedrijven vandaag een onderhandelingsdocument ondertekend. De samenwerking moet beide bedrijven onder meer in staat stellen om een betere dekking aan te bieden en in de toekomst 5G sneller en breder uit te rollen.

In de volgende maanden zullen werkgroepen van Proximus en Orange alle modaliteiten van de samenwerking, waaronder het organisatiemodel van de joint venture, vastleggen. Tegen het einde van het jaar moet een definitieve overeenkomst uit de bus komen. “De bedoeling is om de voorbereidende werken in het eerste kwartaal van 2020 aan te vatten”, luidt het in een gezamenlijke mededeling.

Voldoende concurrentie op telecommarkt

Minister van Telecom, Philippe De Backer (Open Vld), reageert alvast “waakzaam te zijn over voldoende concurrentie op de Belgische telecommarkt”. Volgens De Backer kan de joint venture goed nieuws zijn voor de consumenten “als er ook snel investeringen volgen en de verlaagde kosten terug te vinden zijn in de factuur van klanten”. “Maar wanneer operatoren erin slagen om én hun kosten én de concurrentie te verlagen, dan is dat uitstekend nieuws voor de aandeelhouders.”

De minister zegt daarom waakzaam te zullen blijven voor voldoende concurrentie op de markt. “Want minder concurrentie leidt per definitie tot minder investeringen en nog hogere prijzen. Dat bewijzen de studies over onze eigen Belgische markt ook keer op keer.”

5G

Met name met de uitrol van 5G in ons land ziet De Backer een mogelijk probleem. “De uitrol van 5G zal in het begin vooral een impact hebben op de zakelijke markt en de industriële toepassingen voor 5G. Proximus en Orange beschikken samen over een zeer groot marktaandeel in dit segment. Bij de grotere bedrijven, de eerste potentiële 5G klanten, beschikken ze samen over een quasi-monopolie. Het 5G radio-netwerk dat ze samen gaan uitrollen dreigt dus een monopolie-netwerk worden”, zegt hij. “Door een gebrek aan concurrentie zou de uitrol van een industrieel en zakelijk netwerk wel eens zéér traag kunnen gebeuren en de prijzen zéér duur zijn.”

De Backer benadrukt dat hij juist snelheid wil maken met de introductie van 5G. “Dat is essentieel voor onze toekomstige concurrentiepositie en onze digitale economie”, zegt hij. “Als de huidige drie telecomoperatoren (naast Proximus en Orange nog Telenet, red.) niet snel investeren in 5G, bevestigt dit nogmaals de case voor de introductie van een vierde operator op ons grondgebied om de concurrentie te versnellen en versterken.”