Proximus-CEO: "Gedwongen ontslagen niet uitgesloten"

"Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten." Dat zegt Proximus-CEO Dominique Leroy over het mogelijk verlies van 1.900 banen. "We hopen snel zekerheid te geven."

Vanaf begin volgende week zit de directie van Proximus rond de tafel met de sociale partners. Proximus bevestigde dat er de komende drie jaar 1.900 banen op het spel staan, naast 1.250 geplande aanwervingen. "We willen de transformatie van Proximus versnellen om de uitdagingen van de toenemende digitale wereld aan te kunnen en de toekomst van het bedrijf veilig te stellen", zegt Leroy daarover.

Stakingsaanzegging

De vakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend. Dat doen ze niet met de oproep om het werk neer te leggen, maar wel om "werknemers die emotioneel reageren, in te dekken". "We roepen niet op tot staken, maar wanneer er emotionele reacties zouden komen van werknemers, dan zijn zij ingedekt", aldus Ben Coremans van ACV-Transcom na afloop van het bijzonder paritair comité vanochtend. Volgens de christelijke vakbond ACV hebben werknemers in verschillende callcentra van Proximus het werk al spontaan neergelegd.

