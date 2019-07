Protestzanger over De Block: "Je dikke armen zullen rotten in de hel"

Ontslagnemend minister Maggie De Block (Open Vld) krijgt er in een protestsong stevig van langs van de Waalse zanger Cédric Gervy. "Aan je handen kleeft zo veel bloed dat je dikke armen zullen rotten in de hel", klinkt het.

“Sinds jij aan de macht bent, kan mijn buurvrouw haar antibiotica niet meer betalen. De behandeling van migranten? Er is geen verschil tussen jou en Theo Francken", zingt Gervy ook nog in het nummer dat al even in zijn repertoire zit, maar nu pas echt ophef veroorzaakt.

MR-senator Georges-Louis Bouchez vindt de beledigingen veel te ver gaan en dient vandaag normaal gezien klacht in bij Unia.