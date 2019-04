Protest voor school in Schaarbeek na vermeend kindermisbruik

Aan een school in Schaarbeek zijn meer dan honderd ouders aan het protesteren tegen de school. Vorige week is een meisje van 4 thuisgekomen van de school met bloed in haar slipje. De moeder bracht het kind naar het ziekenhuis. De politie en het parket onderzoeken of er sprake is van kindermisbruik.

Een heleboel ouders zijn ongerust. Ze willen weten wat er gebeurd is met het meisje en of dat op school gebeurde.

De burgemeester van Schaarbeek Clerfayt is langsgegaan bij de boze ouders om hen toe te spreken. Hij riep op tot kalmte en hij beloofde elke dag een update te geven aan de ouders over de stand van het onderzoek.

Intussen mogen de kinderen de school niet verlaten en er is extra toezicht om de veiligheid van de kinderen te garanderen.