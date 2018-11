Protest Gele Hesjes Brussel: 60-tal relschoppers opgepakt, waterkanon en traangas ingezet en politiecombi's in brand gestoken

Het protest van de gele hesjes blijft zich voortbewegen door de Brusselse straten. De sfeer wordt steeds grimmiger, zo moest de politie het waterkanon al inzetten. Er werden ook twee politiewagens in brand gestoken. De zowat vijfhonderd manifestanten proberen om tot op de Wetstraat te raken, maar die is hermetisch afgesloten door de politie en er staan waterkanonnen klaar. Er zit geen lijn in de betoging en het Brusselse verkeer loopt helemaal vast. De burgemeester van Brussel, Philippe Close (PS), liet ondertussen weten dat iedereen die verder manifesteert gearresteerd kan worden. Ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) uitte zijn ongenoegen via Twitter.

Na een doortocht aan het Europakruispunt aan Brussel-Centraal hielden de gele hesjes enkele minuten halt aan het einde van de Koloniënstraat. Daar stond de oproerpolitie klaar met dranghekken met prikkeldraad en het waterkanon.

Het protest van de gele hesjes werd eerder deze week geannuleerd. Sindsdien is er geen officiële aanvraag ingediend bij de stad Brussel, maar de aanhangers van de beweging die voortvloeit uit het brandstofprotest in Frankrijk verzamelden toch in Brussel.

60-tal arrestaties

Door het ontbreken van een officiële aanvraag en route gaat de menigte gele hesjes waar ze maar willen en ontbreekt er structuur. De sfeer wordt grimmiger en grimmiger. Er werden al een zestigtal relschoppers opgepakt wegens het verstoren van de openbare orde, het bezit van gevaarlijke voorwerpen zoals vuurwerk en scheermesjes en het toebrengen van beschadigingen.

Waterkanon

Aan de Lambermont, de ambtswoning van premier Charles Michel, is het tot een eerste confrontatie gekomen tussen gele hesjes en de oproerpolitie. Er werden voorwerpen gegooid naar de politie en het waterkanon werd ingezet. De betogers brachten heel wat beschadigingen aan en rukten verkeerslichten los. De straat ligt er bezaaid met hekken, stenen en verkeersborden.

Traangas

De oproerpolitie antwoordde toen een eerste keer met de inzet van het waterkanon. Intussen gebeurde dat ook op de Regentlaan aan Lambermont. Daar werden de gele hesjes achteruit geduwd door de oproerpolitie waarop voorwerpen naar het waterkanon werden gegooid. De politie begint nu ook te chargeren en zet traangas in om de menigte weg te drijven van Kust-Wet. De sfeer is helemaal omgeslagen en de gele hesjes grijpen alles wat los staat. De hekken en bouwmaterialen van een bouwwerf moeten eraan geloven en worden op straat gegooid, te midden de auto's.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) reageert vol ongeloof op de rellen. "Onbegrijpelijk geweld tegenover politiemensen die elke dag het beste van zichzelf geven om de samenleving te beschermen. Pure schande", reageert hij via Twitter.

Verkeershinder

In de voormiddag waren zes tunnels een tijdlang afgesloten, maar na de doortocht van de manifestanten waren rond 12.45 uur de tunnels Troon, Kunst-Wet en Madou in beide richtingen opnieuw open. Kort nadien volgden de tunnels Jubelpark/Tervuren richting centrum en Reyers richting centrum.

