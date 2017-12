De Italiaanse maffia controleert en stuurt de Europese drugshandel vanuit Limburg. Dat heeft procureur Guido Vermeiren gezegd op TV Limburg. De maffia werkt via de havens van Antwerpen en Rotterdam, zegt hij.

Het parket in Limburg heeft daarover al samengezeten met het gerecht in Italië. Vermeiren eist meer middelen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), om het probleem te kunnen aanpakken. "Te lang is dit probleem niet aangepakt", zegt de procureur.