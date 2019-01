Proces treinramp Buizingen zal maanden duren

Voor de Brusselse politierechtbank is het proces ingeleid over de treinramp die op 15 februari 2010 het leven kostte aan 19 mensen. Daarbij is meteen gebleken dat het proces maanden in beslag zal nemen. De rechtbank zal op 19 februari de technische experts verhoren en nadien krijgen de partijen de kans om hun geschreven conclusies uit te wisselen. De pleidooien zouden pas maanden nadien plaatsvinden.

Intussen betwist de verdediging van de treinbestuurder die volgens de experts door een stoplicht zou zijn gereden, de rechtsgeldigheid en de conclusies van die expertise. Het Brusselse parket vervolgt de bestuurder van een stoptrein, die door een stoplicht zou zijn gereden, en de NMBS en Infrabel omdat die nalatig zouden geweest zijn met de veiligheid. "Maar onze cliënt heeft nooit kunnen en mogen deelnemen aan de expertises die tijdens het onderzoek zijn uitgevoerd", zeggen meesters Dimitri de Béco en Pierre Chomé, de advocaten van de treinbestuurder.

"NMBS en Infrabel hebben dat wel kunnen doen. Dat expertiseverslag kan dus niet gebruikt worden tegen onze cliënt. Dat de experts nu door de rechtbank verhoord zouden worden, is niet voldoende om zijn rechten van verdediging te garanderen."