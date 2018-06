Proces treinramp Buizingen gestart

Vandaag is het proces van de treinramp in Buizingen van start gegaan in het cultureel centrum van Halle. Acht jaar geleden kwamen bij een botsing tussen twee passagierstreinen negentien mensen om het leven. Het is één van de dodelijkste rampen in de geschiedenis van de Belgische spoorwegen.

Op 15 februari 2010 botsten twee treinen tegen elkaar in de buurt van Buizingen. Er vielen negentien doden en 310 gewonden. Het onderzoek naar de treinramp duurde alleen al vier jaar. Nadien werd het van het parket van Brussel overgedragen naar het parket van Halle-Vilvoorde.

Rood sein genegeerd?

Vandaag acht jaar na de treinramp vindt de eerste inleidende zitting plaats. De treinbestuurder, die ervan verdacht wordt een rood sein te hebben genegeerd, spreekt alleen Frans en wil dat het proces voor een Franstalige rechtbank gevoerd wordt.

Cultureel centrum

Opvallend: het proces vindt niet plaats in een politierechtbank, maar in het cultureel centrum van Halle. Ze hadden namelijk een paar honderden mensen verwacht. Iedereen die zich nog geen burgerlijke partij had gesteld, kon dat vandaag komen doen.

Uitspraak

Het eigenlijke proces wordt dan pas in najaar voortgezet. Een uitspraak mogen we pas ten vroegste volgend jaar verwachten.