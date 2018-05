Proces Kasteelmoord moet opnieuw gebeuren

Het proces van de Kasteelmoord moet opnieuw worden gedaan. Het parket heeft vandaag beroep aangetekend tegen de vier veroordeelden.

Dat betekent dat er niet alleen een nieuw proces komt met André Gyselbrecht en Evert De Clercq, die zelf al beroep aantekenden, maar ook met Pierre Serry en Roy Larmit.

Gemakkelijker

Er kwam dus sowieso al een nieuw proces voor Gyselbrecht en De Clercq, maar daarin zou dus niet gesproken mogen worden over het onderzoek naar Serry en Larmit. "Het is dus gewoon gemakkelijker om het volledige proces opnieuw te doen", zegt VTM NIEUWS-journalist Klaas Danneel.

Ook Larmit

Frank Scheerlinck, de advocaat van Roy Larmit, vindt het zeer spijtig dat het parket beroep aantekent. "Wij gingen zelf ook niet akkoord met de straf, maar hebben toch geen beroep aangetekend omdat er kans was dat Roy Larmit al vrij zou zijn nog voor de behandeling van het proces in beroep.Nu het parket in beroep gaat, volgen wij ook. Niet alleen tegen de straf, maar ook tegen de schuld. Want wij vinden dat onze cliënt niet schuldig is aan moord, alleen aan lijkverberging", zegt hij.

Straffen

Afgelopen maand werd hoofdverdachte André Gyselbrecht veroordeeld tot 27 jaar cel voor de moor dop zijn schoonzoon Stijn Saelens. Pierry Serry kreeg 21 jaar, Evert De Clercq 27 en Roy Larmit 15 jaar.

Beroep

Gyselbrecht ging in samenspraak met zijn advocaat Johan Platteau een week later in beroep. "Ik ben ontgoocheld. Ik had voor mijn cliënt een veel beter resultaat willen bereiken", zei die toen.

Bekijk ook: