Proces gestart tegen ex-bankdirecteur Fortis

In Brugge is het proces gestart tegen een vroegere bankdirecteur van het kantoor van BNP Paribas Fortis in Oudenburg. Hij heeft een tiental klanten opgelicht: hij won hun vertrouwen en troggelde hen samen meer dan drie miljoen euro af. De gedupeerden zijn kwaad, ook omdat ze nog geen cent van het gestolen geld hebben teruggezien.

Brigitte Dochy is voor bijna een miljoen euro opgelicht door de BNP Parisbas Fortis-directeur. Ze is er naast haar geld ook haar man door verloren, zegt ze. “Hij is gestorven door alle stress en miserie om de hele zaak”, klinkt het.

Pas na een lange tijd ontdekte het koppel dat de bankdirecteur hun geld had weggewerkt via ingewikkelde constructies. De intresten die ze kregen, stal hij bij andere klanten. Op die manier zou hij tien mensen hebben opgelicht, voor samen meer dan drie miljoen euro.

BNP staat niet terecht

De directeur moet zich nu samen met drie anderen voor de rechter verantwoorden, maar BNP Paribas Fortis zelf staat niet terecht en dat kunnen de slachtoffers niet begrijpen. De gedupeerden hebben de bank daarom gedagvaard als burgerlijk aansprakelijke, in de hoop hun geld toch nog te recupereren.

BNP Paribas Fortis wil niet reageren op de zaak.