Proces gestart over dood baby die lachgas en geen zuurstof kreeg

In de rechtbank van Brugge is het proces gestart over de dood van baby Jasper. Het kind overleed zes jaar geleden nadat het buisjes in de oren kreeg in het ziekenhuis van Knokke-Heist. Het jongetje kreeg na afloop lachgas in plaats van zuurstof toegediend.

In het gloednieuwe operatiekwartier van het ziekenhuis in Knokke waren zes jaar geleden de lachgas- en zuurstofleidingen verkeerd aangesloten. De acht maanden oude Jasper kreeg er daardoor na een routine-ingreep in plaats van zuurstof, lachgas toegediend. De baby was de eerste die in het nieuwe operatiekwartier werd geopereerd. Hij belandde in een coma en overleefde het het niet.

Twee dokters en twee directeurs van het ziekenhuis staan vandaag terecht voor onopzettelijke doding. Ook het hospitaal zelf en het bedrijf dat het toestel voor de verdoving installeerde, worden vervolgd. De beklaagden schuiven de schuld naar elkaar door.