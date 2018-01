Proces fitnessmoord moet worden overgedaan

Het openbaar ministerie heeft beroep aangetekend tegen een aantal straffen die op 4 januari werden uitgesproken in de zogenaamde fitnessmoord. Schutter Tom K. kreeg zes jaar effectief, de rechters oordeelden dat er sprake was van uitlokking waardoor de uitgesproken straf fors lager lag dan de gevorderde straf.

Tijdens het proces stonden vijf mensen terecht, maar het beroep beperkt zich tot de drie West-Vlamingen die in Dadizele een kilo cannabis wilden verkopen. Het parket meent dat de uitgesproken straffen te laag zijn en tekende beroep aan. Dat wil zeggen dat het proces moet worden overgedaan, althans voor wat de rol van de West-Vlamingen betreft.

Schutter Tom K. kreeg zes jaar effectief, heel wat minder dan de vijftien jaar die de openbare aanklager had gevorderd. Ook Sven V. en Leander W. kregen lagere straffen met respectievelijk twee jaar en twintig maanden. Voor hen had de procureur twaalf en vijf jaar effectief gevorderd.

Mislukte drugsdeal

De drie wilden in de nacht van 14 op 15 augustus 2016 een kilogram wiet verkopen aan drie Antwerpenaren. De deal had aanvankelijk moeten plaatsvinden in een woning, maar verhuisde naar de Audi A5 van de kopers. Daar liep het uit de hand toen de Antwerpenaren de drugs probeerden te stelen. Toen een van hen een alarmpistool trok en een andere, Elias K., met een matrak begon te slaan, trok Tom K. een vuurwapen. Hij loste een schot, dat Elias K. dodelijk trof.

Zowel zijn Antwerpse kompanen als de drie verkopers uit Moorslede en Menen vluchtten zonder de hulpdiensten te verwittigen. De voorzitter van de rechtbank aanvaardde de hypothese van uitlokking.

