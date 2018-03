Proces ex-politicus Van Eyken van start

Vandaag begint in Brussel het proces tegen het voormalige parlementslid Christian Van Eyken en zijn medewerkster en minnares Sylvia B. Ze worden ervan verdacht haar man Marc Dellea in 2014 te hebben vermoord.

De verdediging beweert dat er een procedurefout heeft plaatsgevonden en hopen zo de zaak te winnen. Zij beweren dat ze door een technisch probleem bepaalde telefoongesprekken niet hebben kunnen beluisteren en daarom de zaak niet voldoende hebben kunnen voorbereiden.

De correctionele rechtbank buigt zich over de zaak tegen de voormalige politicus. Die zou zijn minnares hebben geholpen om haar man te vermoorden.

Wat gebeurde er weeral?

De 45-jarige Marc Dellea werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht. Het was zijn echtgenote Sylvia B. zelf die die dag de hulpdiensten verwittigde omdat haar man levenloos op bed lag. Omdat de doodsoorzaak niet onmiddellijk duidelijk was, werd een wetsarts ter plaatse gestuurd en die stelde vast dat het slachtoffer een kogelwonde achter het oor vertoonde.

UIt onderzoek bleek dat het koppel op scheiden stond en dat ze een relatie had met UF-parlementslid Christian Van Eyken. Op 13 oktober van dat jaar werd Sylvia B. opgepakt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord. In die periode werden ook huiszoekingen uitgevoerd in de woning van Van Eyken in Zaventem en in diens kantoor in het Vlaams Parlement.

Van Eyken werd ook herhaaldelijk ondervraagd en uiteindelijk werd zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Het parket wil Van Eycken vervolgen voor doodslag.