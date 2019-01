In het Brugse assisenhof is het proces van start gegaan rond de dodelijke steekpartij van 4,5 jaar geleden op de Brugse Markt. Steven Van Geel (26) en Suleyman Betelguiriev (25) staan terecht voor de dood van Mikey Peeters (19). De jongeman werd in de nacht van 29 op 30 mei 2014 om het leven gebracht met zes messteken.