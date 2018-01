Proces diamantroof: advocaat hoofdverdachte verlaat zitting

Vandaag gaat voor de Brusselse correctionele rechtbank het proces van start over de spectaculaire diamantroof op de luchthaven van Zaventem. Het parket Halle-Vilvoorde vervolgt daarin 19 personen maar minstens één van hen, de beweerde hoofdverdachte Marc Bertoldi, is niet aanwezig. De man zit in Frankrijk in de cel voor andere feiten en kan niet naar België worden overgebracht. Zijn advocaat, meester Dimitri de Béco, heeft uit protest de zitting verlaten omdat hij uitstel vroeg, maar dat niet kreeg.

De advocaat van de hoofdverdachte vroeg bij aanvang van de zitting uitstel omdat zijn cliënt niet aanwezig kan zijn. Hij kreeg dat niet en verliet daarop de zaal. De hoofdverdachte zal nu hoogstwaarschijnlijk bij verstek veroordeeld worden. "Dit zet de deur open voor Straatsburg", zegt VTM NIEUWS-gerechtsjournalist Faroek Özgünes. "Een verdachte heeft namelijk het recht om zijn proces bij te wonen. In dit geval wordt hij verhinderd."

37 miljoen euro diamanten Bij de overval op 18 februari 2013 gingen acht gewapende en gemaskerde mannen er vandoor met 37 miljoen euro aan diamanten uit een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss. Op het proces voor de Brusselse correctionele rechtbank zouden zestien mannen en drie vrouwen zich moeten verantwoorden voor hun aandeel in de overval en de heling van de buit.

Fransman Marc Bertoldi wordt daarbij beschouwd als een mogelijke spilfiguur maar de man zit in Frankrijk in de cel voor andere feiten. Eerder werd hij tot acht jaar cel veroordeeld omdat hij een belangrijke rol zou gespeeld hebben bij een ontvoering. Die straf is inmiddels door het hof van beroep van Nancy bevestigd.

Uitgesteld

Toen het proces een eerste keer van start moest gaan, in september 2017, werd het uitgesteld naar 31 januari om het parket Halle-Vilvoorde en het Franse parket toe te laten een oplossing uit te dokteren om Bertoldi toch in Brussel te laten terechtstaan. Bij gebrek aan wettelijke basis kon die oplossing niet gevonden worden zodat Marc Bertoldi niet aanwezig zal kunnen zijn.

Meester Dimitri de Béco zal aan de rechtbank vragen om het aandeel van zijn cliënt af te splitsen, zodat de man later eventueel apart kan terechtstaan. Bertoldi vertegenwoordigen is volgens de strafpleiter geen optie.

