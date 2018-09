Proces-Belkacem kan toch doorgaan vandaag

De zaak over de mogelijke nationaliteitsafname van Fouad Belkacem kan vandaag toch gepleit worden. De voormalige leider van terreurorganisatie Sharia4Belgium wordt alsnog overgebracht naar het hof van beroep in Antwerpen, waar de zaak in principe om 13 uur behandeld wordt.

Het zag er dinsdag even naar uit dat de zaak opnieuw uitgesteld ging worden, omdat Fouad Belkacem niet werd overgebracht uit de gevangenis van Hasselt. De federale politie had geen vervoer of manschappen om hem naar het hof van beroep in Antwerpen te brengen. Het openbaar ministerie en de verdediging reageerden verbolgen en ook het hof zelf was niet over die gang van zaken te spreken.

Er is nu blijkbaar toch een oplossing gevonden: Belkacem staat in de gevangenis van Hasselt klaar om overgebracht te worden. Het is de bedoeling om de zaak om 13 uur te behandelen.