Proces-Abdeslam: Wat gebeurde er nu weer in Vorst?

Morgen begint voor de Franstalige correctionele rechtbank in Brussel het langverwachte proces tegen terrorist Salah Abdeslam. Het proces draait rond de schietpartij in Vorst van 15 maart 2016. De politie viel een schuiladres binnen, zonder dat ze wisten dat Abdeslam daar verscholen zat. Drie dagen later werd Abdeslam – op dat moment de meest gezochte man van Europa – na vier maanden vluchten eindelijk opgepakt.

Op 15 maart 2016 vallen zes agenten van de antiterrorisme-eenheid een huis in de Driesstraat in Vorst binnen. Een team van Belgische en Franse agenten komen een huiszoeking doen in het kader van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Ze verwachten een leeg appartement aan te treffen en hopen er valse paspoorten te vinden, maar vrijwel meteen worden de agenten zwaar onder vuur genomen.

Schuilplaats

Wat volgt, is een urenlange belegering van het huis. De speurders zijn zonder het te beseffen op een schuilplaats van de terroristen gebotst. Vier agenten raken gewond en pas enkele uren na de eerste schietpartij kan een scherpschutter één van de verdachten uitschakelen.

Het slachtoffer is Mohammed Belkaïd, een Algerijn van 35. Hij was al bekend bij het gerecht onder de schuilnaam Samir Bouzid. Hij zou telefonisch contact hebben gehad met de terroristen van Parijs en gebruikte zijn valse identiteit om geld over te maken aan de nicht van Abdelhamid Abaaoud, één van de breinen achter de aanslagen van Parijs.

Ontsnapt langs daken en garages

Twee andere verdachten slaan tijdens de schietpartij op de vlucht langs de achterkant van het huis. Ze kunnen gewapend ontsnappen langs daken en garages. In het appartement vinden speurders vingerafdrukken en ontdekken ze dat één van de gevluchte verdachten niemand minder dan Salah Abdeslam is. Abdeslam is op dat moment de meest gezochte terreurverdachte van Europa en al sinds de aanslagen van Parijs spoorloos.

Abdeslam vlucht weg met de 24-jarige Tunesiër Sofien Ayari. Drie dagen later kan de politie hen inrekenen op hun nieuwe schuilplaats in de Vierwindenstraat in Molenbeek.

Zware beveiliging

Abdeslam en Ayari moeten zich nu verantwoorden voor de correctionele rechter. Voor het proces is grote internationale belangstelling, want sinds de aanslagen van Parijs is Abdeslam de publieke vijand nummer één. Het is ook meteen het eerste proces waarop mensen terechtstaan die direct betrokken waren bij de aanslagen van 13 november 2015.

De beveiligingsmaatregelen voor het proces zijn dan ook ongezien. “Dit proces zal alle aandacht van de veiligheidsdiensten opeisen”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aan VTM NIEUWS. “De gepaste maatregelen zullen genomen worden want hier is een hoog risico mee gemoeid is. Als er iets zou gebeuren, is dat catastrofaal op vele vlakken.”

Kosten Abdeslam verblijft tijdens de duur van het proces in de zwaarbeveiligde gevangenis van Vendin-le-Vieil, ten zuiden van Rijsel, op een 50-tal kilometer van de Belgische grens. Hij zal elke dag over en weer gebracht worden. “Het transport zal onder heel grote waakzaamheid gebeuren, maar meer kan ik daar niet over zeggen”, aldus nog Jambon. De kosten van dat transport worden gedragen door de Belgische staat. “Wij hebben gevraagd om hem hier te mogen berechten dus dan zijn de kosten ook voor ons."