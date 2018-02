Proces-Abdeslam: openbare aanklager eist 20 jaar cel

Op het proces tegen terrorist Salah Abeslam eist de openbare aanklager de maximale celstraf van twintig jaar voor Abdeslam en Sofien Ayari. De twee zouden de eerste dertien jaar ook niet de kans mogen krijgen om voorwaardelijk vrij te komen. “Het gaat hier om extreem erge feiten die midden in de dag gebeurden”, zei de openbare aanklager. "Het leek echt op een oorlogsscène.”

De openbare aanklager legde ook uit dat de terroristen ruim de tijd hadden om zich voor te bereiden. De politie was duidelijk zichtbaar toen ze aankwam aan het appartement in de Driesstraat, want ze gingen een huiszoeking uitvoeren.

Voor de openbare aanklager maakt het niet uit wie toen geschoten heeft. “Ze zijn alle drie even schuldig. De beklaagden waren zich volledig bewust van wat ze deden”, benadrukte hij.

Volg het proces hier live.

