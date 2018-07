Problemen luchtverkeer van de baan

Het Belgische luchtruim werd deze namiddag tot op 7.500 meter hoogte gesloten. Het ging om een technisch probleem bij Belgocontrol waardoor de vluchtgegevens niet konden geladen worden, dat bevestigt Belgocontrol aan VTM NIEUWS. Alle vluchten werden oorspronkelijk omgeleid naar buitenlandse luchthavens, maar intussen is het probleem van de baan. Het luchtverkeer wordt geleidelijk weer hernomen, maar er zijn grote vertragingen.

"Op dit moment is er een probleem bij het laden van de vluchtgegevens en daarom voeren we een 'clear the sky' uit", bevestigde Dominique Dehaene, de woordvoerder van Belgocontrol deze namiddag aan VTM NIEUWS. "Er wordt een oplossing gezocht voor het probleem, maar er is nog geen idee van timing."

Vliegtuigen die moesten landen, werden omgeleid naar buitenlandse luchthavens en met bussen naar Zaventem gebracht.

Luchtruim vrij

De problemen zijn nu van de baan en op regelmatige basis vertrekken er opnieuw vliegtuigen. Het kan wel nog enkele uren duren voor alle schade hersteld is.

Vluchten van TUI

Er werden zeker drie vluchten van TUI getroffen door de panne. Een eerste vlucht is afkomstig van Antalya in Turkije en zal landen in het Franse Rijsel. Daar worden reizigers opgewacht en per bus naar Zaventem gebracht.

Een andere vlucht, van Cyprus naar Zaventem, zal landen in Eindhoven (Nederland).