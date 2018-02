Problemen Brussels Airport opgelost

Op Brussels Airport waren er vandaag opnieuw problemen met de bagageafhandelingen. Ditmaal lag een IT-probleem bij afhandelaar Swissport aan de basis. Daardoor liepen heel wat vluchten vertraging op en moesten mensen soms meer dan twee uur wachten op hun bagage. Omstreeks 17.20 uur waren de problemen van de baan.

Verschillende mensen lieten via Twitter weten dat ze heel lang moesten wachten op hun valiezen en vroegen zich af wat er aan de hand was. In eerste instantie liet Brussels Airport weten dat het heel druk was en dat de vertragingen daaraan te wijten was. Toch een vreemd antwoord, aangezien zaterdagmiddag doorgaans een van de kalmste momenten is op de luchthaven.

Later bevestigden zowel Brussels Airport als Swissport aan VTM NIEUWS dat er inderdaad een IT-probleem was, en dat op Europese schaal. Daardoor moesten bepaalde dingen die normaal automatisch geregeld werden, nu manueel ingevoerd worden. Omstreeks 17.20 uur was het probleem met de software opgelost, sommige vluchten lopen nog vertragingen tot 25 minuten op.

@BrusselsAirport what’s going on with baggage handling?? Over 30m wait and no explanation! @SwissportBE don’t tell me it’s another ridiculous strike? pic.twitter.com/sDV0RLsTVi — cyberhosed (@cyberhosed) February 3, 2018