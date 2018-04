Problemen bij Eurocontrol van de baan

Het systeemprobleem bij de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol is opgelost. Dat meldt Eurocontrol via Twitter.

Een probleem met het 'Enhanced Tactical Flow Management System' (ETFMS) stuurde het Europese vliegverkeer deze middag stevig in de war. Op de verschillende luchthavens golden er beperkingen voor het aantal opstijgende vluchten, waardoor meer dan de helft van alle 29.500 Europese vluchten vertraging kon oplopen.

Eurocontrol vond het probleem rond 16 uur, maar het duurde nog tot 20 uur vooraleer het opgelost kon worden.

As of 18.00 UTC, following the resumption of the ETFMS, the @eurocontrol Network Manager restarted normal flow management

operations. This was done after extensive internal testing and in

coordination with airports, airlines and air traffic control across

Europe and beyond. — EUROCONTROL (@eurocontrol) 3 april 2018

Operationeel Het ETFMS is intussen weer volledig operationeel. Of er nog beperkingen gelden voor het vliegverkeer is niet meteen duidelijk.

De luchtverkeersleider benadrukt in een statement op zijn website dat de veiligheid van passagiers nooit in gevaar is geweest. "In meer dan twintig jaar is het ETFMS nog maar één andere keer uitgevallen, in 2001", klinkt het. Het systeem begeleidt elke dag tot 36.000 vluchten over heel Europa.