Problemen bagagesysteem Brussels Airport: duizenden koffers achtergebleven

Een losgekomen riem rond een koffer veroorzaakte zaterdag problemen voor het afhandelen van de bagage op Brussels Airport. Het bagagesysteem raakte omstreeks 6 uur geblokkeerd en het duurde drie uur om het probleem te herstellen. Nu nog vertrekken er vliegtuigen zonder alle bagage aan boord, omdat de luchthaven de opgelopen achterstand niet weggewerkt krijgt. Dat is vernomen van een woordvoerster van de luchthaven. In totaal zijn tussen de 6.000 en 8.000 koffers achtergebleven op de luchthaven. Zo'n 100 vluchten zijn vertrokken zonder bagage in het laadruim. De koffers nasturen zal de luchtvaartmaatschappijen alles samen 2 miljoen euro kosten. Ze willen dat Brussels Aiport dat betaalt.

Tussen 6.00 en 9.00 uur vertrok een dertigtal vluchten met niet alle bagage aan boord en sommige vluchten helemaal zonder bagage. Even na 9.00 uur was het probleem aan het bagagesysteem hersteld, maar de gevolgen zullen zich nog langer laten voelen.

"De bagage die vanochtend niet kon worden afgehandeld samen met de nieuwe bagage maakt dat er een enorm volume is dat moeilijk op korte tijd kan worden afgehandeld. Daardoor zijn vluchten vertrokken en zullen vluchten vertrekken zonder bagage, of met een deel van de bagage. Een aantal vluchten zal daardoor ook vertraging oplopen", aldus de woordvoerster.

Brussels Airport verontschuldigt zich bij de reizigers en vraagt mensen die vandaag nog een vlucht hebben, om contact op te nemen met de betrokken luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over hun vlucht.

Intussen staan nog zo'n 6.000 tot 8.000 koffers te op de luchthaven. Brussels Airport hoopt ze zo snel mogelijk op hun bestemming te krijgen.

Alle bagage nasturen zal de luchtvaartmaatschappijen alles samen 2 miljoen euro kosten. De maatschappijen willen dat Brussels Airport dat betaalt.