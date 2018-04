Problemen Argenta nog niet opgelost

De technische problemen bij Argenta zijn nog steeds niet helemaal van de baan. Hoewel de bank gisteren hoopte om het internetbankieren terug te herstarten, werd de toepassing deze ochtend opnieuw afgesloten. De mobiele app en het internetbankieren zullen pas worden opgestart wanneer de capaciteit dat toelaat, klinkt het.

De problemen bij Argenta ontstonden na de installatie van een nieuw bankplatform in het paasweekend. De herstart na het verlengde weekend liep niet van een leien dakje. Zo waren er vertragingen in de verwerking van stortingen en kregen honderden klanten ook de naam van hun overleden of ex-partner te zien bij hun rekening.

De app en website werden tijdelijk afgesloten. De bank liet gisteren weten dat de problemen met de saldo’s waren opgelost, maar dat het internetbankieren pas in de loop van de dag weer beschikbaar ging zijn. Uiteindelijk bleek dat minder evident: de belasting was te hoog.

Ook deze ochtend zullen de klanten van Argenta nog niet kunnen internetbankieren op de website of op de app. “Rond half negen worden deze kanalen weer afgesloten om voorrang te geven aan de opstart van de kantoren en het betalingsverkeer naar analogie met gisteren”, zegt de bank.

Onduidelijk hoelang

De mobiele app en het internetbankieren zullen pas worden opgestart wanneer de capaciteit dat toelaat. “Wij kunnen hier geen exacte timing voor geven, want veiligheid en nauwkeurigheid primeren op de snelheid van de implementatie.”

Argenta benadrukt dat klanten altijd geld kunnen afhalen aan een bankautomaat, en dat ze ook kunnen betalen met de kaart in de winkel. “Onze kantoren en het contactcenter vangen intussen de klanten met hun vragen op. Dringende overschrijvingen kunnen steeds via onze kantoren en het contactcenter verlopen. “

