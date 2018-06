Probleem met lekkende truck in Middelkerke onder controle

Het probleem met de lekkende vrachtwagen met zoutzuur in Middelkerke is onder controle. Dat meldt de gemeente Middelkerke. Door het incident is de Diksmuidestraat in beide richtingen afgesloten. De inwoners van Sint-Pieters-Kapelle krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden.

De brandweer van Middelkerke werd om 18.40 uur opgeroepen voor een incident met gevaarlijke stoffen. Het bleek om een vrachtwagen met een lekkende lading te gaan. De truck bevat zoutzuur. In de onmiddellijke omgeving van de vrachtwagen is ondertussen een veiligheidszone ingesteld.

Op die plaats aan de Diksmuidestraat staan weinig huizen, waardoor slechts drie woningen preventief geëvacueerd moesten worden. "De brandweer, Civiele Bescherming en de gemeentelijke diensten stellen op dit moment alles in het werk om verspreiding van het zoutzuur tegen te gaan. Ondertussen worden ook metingen uitgevoerd om de gevolgen van het lek op te meten", laat de gemeente Middelkerke weten. Alle inwoners van deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle krijgen wel de raad om uit voorzorg ramen en deuren gesloten te houden.

De Diksmuidestraat en de afrit van de E40 richting Jabbeke zijn al de hele avond afgesloten. Er zijn omleidingen ingelegd.

Foto: Westnieuws