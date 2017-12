Privévuurwerk verboden in Lier

Door de slechte weersvoorspellingen verbieden verschillende gemeente- en stadsbesturen om privévuurwerk af te schieten. Dat is onder meer het geval in Lier, Middelkerke en Westende. In die twee badplaatsen wordt ook het algemene nieuwjaarsvuurwerk afgelast.

Ook de burgemeester van Lier heeft beslist om privévuurwerk te verbieden. Normaal was het toegelaten om tussen middernacht en 1 uur vuurwerk af te schieten, maar door de voorspelde rukwinden wordt die toelating ingetrokken.

“Zowel professioneel als niet-professioneel vuurwerk is bij deze windsnelheden niet verantwoord. Hou het dus veilig vannacht en steek geen vuurwerk af”, klinkt het in een persbericht.

Eerder deze week bleek uit een rondvraag van VTM NIEUWS dat één op de vijf Vlaamse steden en gemeenten hun inwoners verbieden om vannacht zelf vuurwerk af te schieten. Op deze kaart ziet u waar vuurwerk verboden is, waar toestemming moet gevraagd worden en waar het toegelaten is.

