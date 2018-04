Privécontroles op snelwegparkings blijven

Privébewakers blijven nog patrouilleren op snelwegparkings. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) beslist en is bevestigd aan VTM NIEUWS. Volgens Jambon zijn er sinds de start van de patrouilles al bijna 600 vluchtelingen opgemerkt.

Na wekenlange problemen met transmigranten die op parkings in vrachtwagens probeerden te klimmen en daarbij ook chauffeurs aanvielen, besliste Jambon dat er privébewaking kwam op vijf parkings.

Twee maanden later blijkt die maatregel te werken, want in de tussentijd zijn er zo’n 600 transmigranten gesignaleerd bij 21 bewakingsopdrachten.

Hoewel de cijfers gunstig zijn, is het probleem nog niet opgelost, klinkt het op het kabinet van Jambon. “Het probleem is niet opgelost, daarom is het nuttig en nodig om de bewaking voort te zetten”, zegt woordvoerder Olivier Van Raemdonck.

