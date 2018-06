Privéchauffeurs nu ook voor 'gewone' mens

Privéchauffeur is een beroep in opmars. Niet alleen ministers en top-CEO's laten zich tegenwoordig rondrijden, meer en meer gewone zakenlui willen dat ook. Een jonge ondernemer uit Kortrijk heeft een betaalbaar concept bedacht: Get Driven. Hij schakelt jobstudenten in die mensen met hun eigen auto naar hun werk, een netwerkevent of een feestje brengen.

Het is een jobstudent die Ann Claes en Niek Vanderstraeten met hun eigen auto zal wegbrengen. Vanavond gaan ze naar een bedrijfsevent, maar meestal doen ze beroep op Get Driven wanneer ze gaan werken.

“Ik heb een renovatiebedrijf in het Gentse, en we zitten twee maal per week in Antwerpen en Brussel”, zegt Niek Vanderstraeten, die klant is van Get Driven. “Door de vele files verliezen wij heel veel tijd. Dat tijdsverlies proberen wij te recupereren door gebruik te maken van een chauffeur van Get Driven zodat wij kunnen werken in de wagen, laptop, mails, telefoon, dus dat is wel een voordeel geworden.”

Start-up

De 26-jarige Gunther Ghysels bedacht het concept toen hij nog op de schoolbanken zat. In het begin reed hij zelf de klanten rond, maar dat gaat nu niet meer, want het bedrijf krijgt zo'n 500 opdrachten per maand.

“Wij kunnen referenties voorleggen in de politiek en ook top-CEO's, maar ook de bakker om de hoek die een vennootschap heeft of eender wie, kan dat plots gebruiken”, zegt Ghysels, die CEO is van Get Driven. “Het is iets dat heel rendabel is, zelfs ook voor mensen die niet het gigantische budget hebben.”

Ideale studentenjob

Een privéchauffeur kost zo'n 21 euro per uur. Een abonnementsysteem is ook mogelijk. Ondertussen zijn er al ruim 150 jobstudenten die regelmatig werken voor Get Driven. Ze krijgen een korte opleiding. Voorts moeten ze verplicht een kostuum en een das dragen en verdienen zo’n elf euro per uur.

“Het is een supertoffe job, we rijden met luxewagens”, vertelt jobstudent Ilyas. “De band die gecreëerd wordt met de klant is altijd super. We hebben ook veel vrije tijd en die vrije tijd kunnen we ook gebruiken om te studeren. Ik denk dat ik met zekerheid kan zeggen dat dit de tofste studentenjob is die er is.”

Buitenland lonkt

Er is al interesse van investeerders uit het buitenland voor de jonge start up. Maar Gunther wil het bedrijf niet verkopen en zal het concept binnenkort zélf lanceren in Nederland en Luxemburg.