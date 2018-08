Prinses Elisabeth vertrekt naar school in Wales

Prinses Elisabeth, de oudste dochter van Koning Filip, vertrekt naar Wales om er te studeren. De kroonprinses gaat er de komende jaren naar school in het UWC Atlantic College in het Verenigd Koninkrijk. Het academiejaar gaat van start met een week vol activiteiten ter kennismaking. Het koninklijk paleis heeft vandaag zelf foto's gedeeld via Instagram.

Dit voorjaar slaagde de prinses voor de toelatingsproeven van het Belgisch comité van de United World Colleges (UWC). Dat is een wereldwijd netwerk van zeventien scholen die jongeren van verschillende landen, religies en culturen samenbrengt. Interculturaliteit wordt er gezien als de hoeksteen voor een betere wereld en daarom zijn diversiteit, intercultureel begrip en respect voor de natuur er belangrijke waarden.