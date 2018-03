Prinses Elisabeth gaat in Wales studeren

Prinses Elisabeth (16) gaat twee jaar in Wales studeren. Dat meldt het Koninklijk Paleis in een persmededeling. Ze is geslaagd voor de toelatingsproeven van het Belgisch Comité van de United World Colleges (UWC).

Prinses Elisabeth studeert op dit moment nog aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel. In de zomer van dit jaar zal ze aan de UWC Atlantic College in Wales haar middelbare school afmaken.

De opleiding duurt twee jaar. Dat wil zeggen dat prinses Elisabeth er haar zesde en extra zevende jaar zal doorlopen. Als ze haar opleiding afwerkt aan de UWC Atlantic College behaalt ze het Internationale Baccalauréat. Het diploma is in het binnen- en buitenland geldig.

De UWC is een wereldwijd netwerk van scholen die jongeren van verschillende landen, religies en culturen samenbrengt. De focus ligt er op diversiteit, intercultureel begrip en respect voor de natuur.

Nederlandse koning

Het is niet de eerste keer dat er een royal aan de UWC Atlantic College zal studeren. De Nederlandse koning Willem-Alexander studeerde er van 1983 tot 1985.