Prins Laurent wil N-VA-Kamerlid voor gerecht

Prins Laurent wil N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge voor het gerecht dagen. De politicus heeft de prins beschuldigd van fraude, en dat stoot op protest bij zijne Koninklijke Hoogheid. Laurent geeft Buysrogge nog een kans om zijn excuses aan te bieden, want hij “is het kotsbeu dat men hem na vijftig jaar niet respecteert en van alles over hem vertelt dat niet waar is” vertelde hij aan VTM NIEUWS. Maar excuses zal Laurent van Buysrogge niet krijgen.

Om recht te hebben op zijn dotatie (van 300.000 euro), moet prins Laurent jaarlijks een activiteitenverslag aan premier Michel en het parlement voorleggen. Volgens N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge heeft de prins vorig jaar een valse activiteitenaangifte ingediend. “Tussen de 54 activiteiten die hij vermeldt, staat niks over zijn bezoek aan de Chinese ambassade”, klonk het. “Dit doet vragen rijzen over wat er nog allemaal ontbreekt op de lijst.”

Laurent wil excuses en respect

Prins Laurent wil Buysrogge nu aanklagen voor laster. Dat blijkt uit een brief van zijn advocaat aan de politicus, waarin benadrukt wordt dat “niet alle activiteiten van de prins op een exhaustieve manier in het verslag moeten staan. Bijgevolg kan uw betichting van ‘fraude’, ‘vervalsing’ en ‘gesjoemel’ op geen enkele manier verantwoord worden, en getuigt die van een bijzonder kwaadwillig opzet”, staat er.

De prins vraagt ook een schadevergoeding, omdat zijn imago besmeurd zou zijn. Tenzij Buysrogge zijn excuses aanbiedt, klinkt het bij de prins. Maar dat zou voor donderdag moeten gebeuren. “U mag zeker zijn dat ik het kotsbeu ben dat men mij niet respecteert en dat men van alles vertelt over mij dat niet waar is. Na 50 jaar begint het genoeg te zijn”, vertelde hij nog aan VTM NIEUWS.

Buysrogge: "Geen excuses"

Peter Buysrogge is echter niet van plan zijn excuses aan te bieden, zegt hij in een video op Twitter. “Het is mijn taak parlementaire controle uit te oefenen én ik laat mij zeker niet onder druk zetten”, zegt hij. “De tijd dat de koninklijke familie parlementsleden onder druk kon zetten, ligt gelukkig al geruime tijd achter ons. Het is 2018 en niet 1918”.

“Dat is zijn probleem”, reageert prins Laurent daarop. “We wilden dit alles op een discrete manier behandelen, maar dat verstaat hij niet heel goed”. De prins voegt er nog aan toe dat hij niet de laatste zal zijn waartegen hij klacht zal indienen.