Prins Laurent moet ecohuis verkopen

Het House of Renewable Energies en het aangrenzend gebouw van prins Laurent in de Aarlenstraat, in het hart van de Europese wijk, staan te koop bij gebrek aan huurders. Dat melden de Sudpresse-kranten.

Het House of Renewable Energies is eigendom van Cerbux Invest. Het aanpalend huis op nummer 67 is van REC Arlon, waarvan de stichting Grect van prins Laurent aandeelhouder is. In de raad van bestuur van beide bedrijven is prinses Claire terug te vinden.

"De huurinkomsten dekten de verstrekte leningen niet. Na een bespreking met de voornaamste bankier werd ongeveer vier maanden geleden besloten tot een verkoop. De aankoop van deze gebouwen was volledig gefinancierd door leningen", zegt Etienne Davignon, de raadgever van prins Laurent.

De voormalige hoofdhuurder European Renewable Energy Council (EREC), een internationale organisatie zonder winstoogmerk, zette het huurcontract na 27 jaar stop nadat ze in vereffening ging. Cerbux Invest eist 10 miljoen euro van de organisatie.