Prins Laurent mag zich openlijk verdedigen

Prins Laurent mag zich in een openbare zitting in de Kamer komen verdedigen tegen de geplande inhouding van een deel van zijn dotatie. Dat hebben de fractieleiders in de Kamer beslist.

De regering wil de dotatie van de prins verlagen omdat Laurent afgelopen zomer zonder toestemming van de regering en in legeruniform aanwezig was op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger. Het was niet de eerste keer dat de prins zijn boekje te buiten ging, waardoor de regering besloot éénmalig vijftien procent van zijn dotatie in te houden. Het gaat om 45.000 euro.

De Kamer moet de beslissing over de inhouding van de dotatie wel nog goedkeuren. De fractieleiders in de Kamer besloten dat de prins zich eerst openbaar mag komen verdedigen, en gaan daarmee dus in op de vraag van zijn advocaat. De uiteindelijke beslissing zal wel achter gesloten deuren genomen worden.

Betwistingen

“Op de deliberatie na zal alles dus publiek gebeuren, en dat vermindert de kans op latere betwistingen van de betrokkenen”, zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover daarover aan VTM NIEUWS. “Wij willen zo weinig mogelijk ruimte bieden aan eventuele betwistingen na het nemen van de beslissing. De rechten van verdediging moeten gevrijwaard worden.”

De beslissing en stemming in de Kamer over de gedeeltelijke inhouding van de dotatie zou voor Pasen moeten plaatsvinden. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) zal de ad hoc commissie met in totaal dertien leden voorzitten, maar zal zelf geen stem uitbrengen.

